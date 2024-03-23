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В связи с терактом в «Крокус Сити Холле» телеканал НТВ снял с эфира юмористическое шоу «Звезды» и «Международную пилораму», об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НТВ.
«В связи с трагическими событиями, произошедшими в «Крокус Сити Холле», НТВ меняет сетку вещания. Сегодня, 23 марта, сняты с эфира юмористическое шоу «Звезды» и программа «Международная пилорама». Вместо них будет показан повторный выпуск «Секрета на миллион» с Романом Костомаровым», — прокомментировали ситуацию представители телеканала.
Напомним, вечером 22 марта на концертной площадке в подмосковном Красногорске должен был состояться концерт российской рок-группы «Пикник». В зале собрались около шести тысяч человек, когда в него ворвались вооружённые террористы, открывшие стрельбу по людям. После перестрелки боевики устроили пожар, который полностью уничтожил концертную площадку.
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