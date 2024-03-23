Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов пострадавшего от теракта «Крокуса»

Фото: Пресс-служба МЧС России
Сотрудники МЧС России продолжают разбирать завалы пострадавшего в теракте «Крокус Сити Холла», об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По информации ведомства, в настоящий момент с места происшествия вывезли 63 кубических метров разрушенных конструкций концертного зала.
Напомним, вечером 22 марта группа террористов расстреляла толпу людей, собравших на концерт рок-группы «Пикник». Боевики стреляли во всех подряд, не глядя, а затем устроили пожар на концертной площадке.
В настоящий момент известно о 133 погибших, более сотни людей находятся в больницах, некоторые из них в критическом состоянии.
Читайте также:
Полиция устроила рейды по общежитиям с мигрантами после теракта в «Крокусе»
МЧС РФ опубликовало предварительный список погибших при теракте в «Крокусе»
СК: Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста
«Продолжается тушение очагов горения на кровле и в здании с применением специализированной робототехники», — уточнили в МЧС.
В настоящий момент известно о 133 погибших, более сотни людей находятся в больницах, некоторые из них в критическом состоянии.
Читайте также:
Полиция устроила рейды по общежитиям с мигрантами после теракта в «Крокусе»
МЧС РФ опубликовало предварительный список погибших при теракте в «Крокусе»
СК: Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста
Евгения Парфентьева