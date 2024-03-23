Подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе» доставили в столичный СК

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Подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» доставили в столичный Следственный комитет, об этом сообщает «Москва 24».
На кадрах, которые публикует СМИ, видно, как к зданию Следственного комитета подъезжает автозак. Предположительно, в нём находятся задержанные в Брянской области подозреваемые в совершении теракта в подмосковном Красногорске.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людым.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людым.
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Евгения Парфентьева