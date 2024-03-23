Патриарх Кирилл совершил первую заупокойную литию по жертвам теракта в «Крокусе»

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прервал богослужение в храме Христа Спасителя, чтобы совершить первую заупокойную литию о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что на вечернее богослужение пришло несколько сотен человек.
Накануне, в день теракта, патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших в результате этой страшной трагедии. Предстоятель РПЦ заявил, что совершённое преступление поражает своим цинизмом и жестокостью.
Ранее митрополит Крутицкий и Коломенский Павел выразил соболезнование губернатору Московской области Андрею Воробьёву в связи с трагическими событиями в регионе.
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Накануне, в день теракта, патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших в результате этой страшной трагедии. Предстоятель РПЦ заявил, что совершённое преступление поражает своим цинизмом и жестокостью.
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Анастасия Чинкова