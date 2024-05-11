Ну и бомба: петербуржский интеллигент пошутил и сорвал вылет самолёта

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Петербуржец, не умеющий делать комплименты, едва не сорвал вылет самолёта Санкт-Петербург – Калининград. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошёл в самолёте, готовившемся ко взлёту в Пулково. 53-летний айтишник, интеллигент Николай К. заходил на борт, в то время как перед ним шла трёхлетняя девочка с мамой. В какой-то момент мужчина решил сделать комплимент и сказал: «ну и бомба ваша девочка, и портфель у неё отменный».
В этот момент оперативники подорвались и увели женщину с ребёнком на повторный досмотр, перепугав остальных пассажиров. После проверки выяснилось, что в рюкзаке находились только куклы и сладости.
Тогда полицейские решили проверить самого Николая. Он пытался убедить, что слово бомба означало весёлая, и никак не относилось к взрывному устройству. Но это не убедило оперативников, которые выписали мужчине административный штраф и не выпустили его в Калининград.
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В этот момент оперативники подорвались и увели женщину с ребёнком на повторный досмотр, перепугав остальных пассажиров. После проверки выяснилось, что в рюкзаке находились только куклы и сладости.
Тогда полицейские решили проверить самого Николая. Он пытался убедить, что слово бомба означало весёлая, и никак не относилось к взрывному устройству. Но это не убедило оперативников, которые выписали мужчине административный штраф и не выпустили его в Калининград.
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Анастасия Чинкова