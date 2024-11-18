«Ну куда это годится»: синоптик раскрыл погодные аномалии в России

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Аномальное тепло будет наблюдаться по всей России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.
«Ситуация такова, что вообще на всей территории страны очень высокие температуры. Связано это с тем, что воздушная масса переносится из Атлантики, когда воздух переносится оттуда — всегда тепло. В связи с тем, что глобальное потепление меняет циркуляцию, прохождение атлантического воздуха в Сибирь и особенно на Дальний Восток встречалось раньше крайне редко», — рассказал Вильфанд.
По словам специалиста, температура на востоке Урала температура превышает норму на 15-16 градусов. Кроме того, похожая ситуация наблюдается почти на всей территории Сибири и в западных регионах Якутии.
Вильфанд добавил, что превышение температуры также зафиксировано в Тюменской и Курганской областях. А в Челябинской области плюсовая температура будет сохраняться на протяжении всей недели.
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