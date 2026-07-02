Нудисты на пляже возмутились мастурбирующим мужчиной
В Великобритании отдыхающие на неофициальном нудистском пляже возмутились мужчиной, который мастурбировал в их присутствии. Об этом пишет газета Daily Star.
По словам очевидицы, все произошло 28 июня на побережье Ботани-Бей в Бродстейрсе. Когда женщина загорала, она заметила, что один из отдыхающих вел себя странно.
Обнаженный мужчина, средних лет на вид, бегал кругами вокруг людей и ждал, пока кто-нибудь на него посмотрит, после чего «развлекал себя». Очевидцы обратились в полицию. В настоящее время ведется расследование.
Ботани-Бей официально не является нудистской зоной, однако участок берега и дюн между главным пляжем и мысом Форенесс на протяжении многих лет использовался для подобного отдыха.
Читайте также: