Нудисты на пляже возмутились мастурбирующим мужчиной

02 июля 2026, 19:29

Daily Star: мужчина мастурбировал на нудистском пляже в Великобритании

Фото: iStock/Lichtwolke

В Великобритании отдыхающие на неофициальном нудистском пляже возмутились мужчиной, который мастурбировал в их присутствии. Об этом пишет газета Daily Star.