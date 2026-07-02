Водитель узнал доносчицу по одной детали на фото в Подмосковье
В подмосковном Одинцово водитель, получивший штраф за парковку на газоне, смог установить личность автора жалобы благодаря собаке, случайно попавшей в кадр. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы».
По данным СМИ, нарушение зафиксировали через систему «Народный инспектор», куда неизвестный заявитель направил фотографии автомобиля. Рассматривая снимки, шофер заметил знакомую собаку, которую ранее неоднократно видел во время прогулок в своем районе.
Это позволило ему выяснить, кто отправил жалобу. Позже он встретил хозяйку собаки и в шутку попросил ее «сфоткать покрасивее». Женщина с юмором отреагировала на просьбу, пообещав «постараться».
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