В Адыгее обезьяна насмерть загрызла 84-летнюю пенсионерку
В Адыгее обезьяна насмерть загрызла 84-летнюю пенсионерку, ухаживавшую за приматами на даче в Тахтамукайском районе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.
Трагедия произошла 2 июля. Во время кормления женщина не убедилась в безопасности своих действий и открыла вольер, после чего обезьяна напала на нее и покусала за ноги. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.
Примат также напал на 39-летнего внука погибшей. Мужчина получил травмы различной степени тяжести, с которыми его госпитализировали.
В доме вместе с различными видами приматов содержались и другие экзотические животные, принадлежащие внучке погибшей. Женщина содержала их незаконно, в отношении нее возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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