02 июля 2026, 19:44

Фото: iStock/13160449

В Адыгее обезьяна насмерть загрызла 84-летнюю пенсионерку, ухаживавшую за приматами на даче в Тахтамукайском районе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.