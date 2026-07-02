Голого мужчину заметили на пляже в Саратове, где отдыхали дети
Обнаженного мужчину заметили на общественном пляже в Саратове, где в это время находились дети. Видео инцидента поделился телеграм-канал SHOT.
На кадрах видно, как купальщик вышел из воды без одежды и прошел по берегу к своему шезлонгу. При этом другие отдыхающие не обращали на него никакого внимания. Занимаются ли нудистом в полиции, в публикации не уточняется.
Ранее сообщалось, что на Бали голый мужчина пробрался глубокой ночью на виллу россиянки. Девушка заметила темный силуэт на стройке соседнего здания, а когда потянулась к шторам, незнакомец уже стоял на ее балконе полностью обнаженным.
Туристка бросилась звонить в полицию и соседям, но помощь пришла не быстро. Когда мужчина двинулся в сторону девушки, она схватила швабру и ринулась навстречу. Извращенец испугался и убежал, перебравшись через дерево на участке.
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