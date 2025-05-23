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Главная / Новости / Общество/ Нумеролог Козлова рассказала, что нужно сделать в зеркальную дату 25.05.2025

Нумеролог Козлова рассказала, что нужно сделать в зеркальную дату 25.05.2025

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Нумеролог, психолог, консультант по МАК Татьяна Козлова заявила, что в зеркальную дату 25.05.2025 стоит резко менять жизнь, делать карту желаний и заниматься творчеством, передает «Москва 24».
Козлова отметила, что 25.05.2025 обладает особой энергетикой.

«Дата содержит повторы чисел два и пять. Первое связано с балансом, партнерством, интуицией и чувствительностью, второе символизирует перемены, свободу и энергию обновления», — поделилась эксперт.

По ее словам, в этот день важно будет прислушиваться к интуиции, обращать внимание на сны и знаки. Козлова добавила, что дата станет удачной и для того, чтобы наладить диалог с окружающими и отпустить обиды. При этом конфликтовать в это время не стоит, заключила нумеролог.

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#знаки
#даты
#энергетика
Минобороны подало новые иски к РЖД на сумму более 30 миллионов рублей
Минобороны подало в суд иски с требованием взыскать с РЖД свыше 30 млн рублей
23 мая 2025, 05:52

Фото: iStock/utah778

Минобороны России направило в Арбитражный суд Москвы восемь исков к ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на общую сумму 30,7 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы судебных дел.
Исковые требования связаны с финансовыми претензиями военного ведомства к компании. Часть заявлений уже принята к производству.

«Сумма исковых требований совокупно составляет 30 миллионов 720 тысяч 717 рублей», — уточняется в материалах дела.
В Сети появилось фото заброшенной в Лондоне могилы беглого олигарха Березовского
В Сети появилось фото заброшенной в Лондоне могилы беглого олигарха Березовского
Официальные представители Минобороны и РЖД пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что российский турист погиб в Паттайе (Таиланд), упав с девятого этажа жилого дома в районе Джомтьен. Мужчине предварительно диагностировали психоз, вызванный употреблением каннабиса.

Расследование продолжается, однако версия падения из-за несчастного случая рассматривается как основная.

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В Сети появилось фото заброшенной в Лондоне могилы беглого олигарха Березовского
23 мая 2025, 02:23

Фото: iStock/imagoDens

В социальных сетях распространилось фото заброшенной могилы российского бизнесмена Бориса Березовского, бежавшего в 2001 году из РФ в Великобританию и скончавшегося там через 12 лет.
На снимке видно, что захоронение заросло травой, а крест заметно потемнел из-за отсутствия ухода. Пользователи сети сразу обратили внимание на плачевное состояние места погребения.

Фото можно увидеть в Telegram-канале «Банкста».



Могила Березовского находится в Лондоне. Бизнесмен, владевший активами «Первого канала», «Сибнефти» и «Аэрофлота», был фигурантом нескольких уголовных дел в РФ. Его смерть в загородном доме под Лондоном случилось 23 марта 2013 года. Полиция пришла к выводу, что бизнесмен сам принял решение уйти из жизни.

Публикация фото в Сети вызвала дискуссии о судьбе наследия Березовского и отношении к его памяти.

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Life.ru: внутрь статуи «Родина-мать» водят экскурсии для «блатных»
Life.ru: официальных экскурсий внутрь памятника «Родина-мать» нет
22 мая 2025, 18:19

Фото: iStock/A_Vladimir

Внутри монумент «Родина-мать зовёт!» — там сегодня умер академик РАЕН Николай Чесноков — напоминает заброшенный долгострой: голые бетонные стены, бетонные ступени, ни окон, ни дверей, никаких скамеек. Об этом Life.ru рассказала бывшая сотрудница музея-заповедника «Мамаев курган», она пожелала сохранить анонимность.
«Там нет естественной вентиляции, и ты вот в этой духоте находишься. Сегодня уже 26 градусов в Волгограде. А внутри жарко, тут помрёшь и здоровым внутри. Тем более идут-то они без лифта, по ступенькам на 16-й этаж», — рассказала она.
Собеседница Life.ru отметила, что обычный человек не сможет попасть внутрь памятника.
«Официальной экскурсии нет, но для «блатных» можно. Такая ВИП-экскурсия неофициальная», — заявила бывшая сотрудница музея «Мамаев курган».
На такую экскурсию и попал академик Чесноков. Он поднялся наверх, где ему стало плохо. По предварительным данным, прихватило сердце. Мужчина умер до приезда медиков, следствие проводит проверку.

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«Ушёл в массы»: стилист предрекла судьбу тренда на игрушки Labubu
Стилист Герман советует не покупать игрушки Labubu из-за спада популярности
22 мая 2025, 17:42

Фото: Instagram* / labuby_shop

Россияне вдохновились трендом на игрушки Labubu: только через Wildberries пользователи купили товар в общей сложности на семь миллионов рублей. Модное веяние пришло к нам под влиянием западных соцсетей.
Как рассказала в беседе с «Радио 1»стилист Марина Герман, тренд на Labubu сейчас пойдёт на спад, поэтому приобретать эти игрушки не стоит.
«Тренд пошёл в массы, он действительно уже на всех маркетплейсах продаётся, подделки, естественно, <…> уже сейчас тренд пойдёт на спад. Заскакивать в тренд, когда он идёт на спад, не стоит, то есть в него нужно заходить как-то в самом начале и быть вверху вот этой инфлюенсерской цепочки, а не уже когда это идёт в массы», — пояснила модный эксперт.
Она отметила, что быстрые тренды, как игрушки Labubu, задают в основном социальные сети, в частности TikTok, Pinterest. Но глобальные модные тренды — это результат серьёзной аналитики: сначала трендхантеры определяют новые модные тенденции, а затем дизайнеры известных модных домов воплощают их в жизнь.

Ранее психолог Мария Киселева заявила, что нынешнее поколение чаще страдают от хронического стресса, так как на них давят социальные сети, избыток выбора и завышенные ожидания от самих себя.

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*Запрещен в РФ
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#эксперт
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«Чуть-чуть не довариваем овощи»: диетолог поделилась полезным рецептом винегрета
Диетолог Мойсенко рекомендует заменить подсолнечное масло оливковым в винегрете
22 мая 2025, 16:33

Фото: iStock/iko636

Каждый год 22 мая отмечают День винегрета. Это холодное блюдо не только вкусное, но ещё и очень полезное, так как основными ингредиентами являются овощи, обеспечивающие нормальную перистальтику кишечника.
Чтобы сделать винегрет ещё более полезным, добавьте вместо подсолнечного масла оливковое или льняное и откажитесь от уксуса. Об этом «Радио 1» рассказала главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко.
«На сегодняшний день подсолнечное масло критикуется, потому что является источником омега-6 жирных кислот, которые являются провоспалительными элементами. <…> если мы используем льняное масло, оливковое масло в винегрете, кладём небольшое количество в салат для того, чтобы обеспечить взаимодействие всех овощей, вот тогда здесь мы имеем огромный плюс. Без уксуса, но с правильным растительным маслом», — пояснила эксперт.
По её словам, добавлять соль в винегрет лучше в первой половине дня. В соли содержатся натрий и хлор, которые обеспечивают качественную выработку амилазы (фермент присутствует в слюне человека) и соляной кислоты желудка. Вечером употребление соли нужно снизить, в винегрете соль лучше заменить на солёные огурцы, которые добавят дополнительный аромат блюду.

Ещё один полезный лайфхак при приготовлении винегрета — овощи отварить до состояния альденте, то есть «не доварить» их.
«Правильно, если винегрет мы готовим из овощей, которые отварены в состоянии альденте. Даже картофель, который там находится, является полезным источником калия. И даже свёкла, которая находится в состоянии альденте, не имеет избыточного количества сахара. То, что сегодня критикуется: свёкла — нет, морковь — нет, потому что высокий гликемический индекс в отварном состоянии, мягком. Но если мы готовим салат в состоянии альденте, то есть чуть-чуть не довариваем, он получается достаточно жестковатый, он является более полезным по сравнению с переваренными овощами», — пояснила врач.
Она напомнила, что в составе свёклы есть бетаин, который снижает уровень гомоцистеина, то есть улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. Также свёкла обеспечивает ежедневный стул, что важно для человека, который мало двигается.
«Бетаин особенно важен для пожилой категории людей и для детей до пяти лет, у которых ещё несовершенна соляная кислота, вырабатывающаяся клетками желудка. Она усиливает возможность успокоения белковых продуктов. Ещё соляная кислота даёт хороший бактерицидный эффект по всему ходу желудочно-кишечного тракта», — добавила Мойсенко.
Горошек, который добавляют в винегрет, является источником белка, калия, магния, кальция, натрия, фосфора, а картофель в холодном состоянии — нужный пребиотик, обеспечивающий идеальную работу кишечника, отметила диетолог.

Ранее инфекционист Елена Мескина предупредила о том , что из-за некачественных роллов можно подхватить все виды кишечных инфекций, гнойничковые заболевания кожи, гепатит A, паразитов и даже ботулизм.

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