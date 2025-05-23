Нумеролог Козлова рассказала, что нужно сделать в зеркальную дату 25.05.2025

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Нумеролог, психолог, консультант по МАК Татьяна Козлова заявила, что в зеркальную дату 25.05.2025 стоит резко менять жизнь, делать карту желаний и заниматься творчеством, передает «Москва 24».
Козлова отметила, что 25.05.2025 обладает особой энергетикой.
По ее словам, в этот день важно будет прислушиваться к интуиции, обращать внимание на сны и знаки. Козлова добавила, что дата станет удачной и для того, чтобы наладить диалог с окружающими и отпустить обиды. При этом конфликтовать в это время не стоит, заключила нумеролог.
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«Дата содержит повторы чисел два и пять. Первое связано с балансом, партнерством, интуицией и чувствительностью, второе символизирует перемены, свободу и энергию обновления», — поделилась эксперт.
По ее словам, в этот день важно будет прислушиваться к интуиции, обращать внимание на сны и знаки. Козлова добавила, что дата станет удачной и для того, чтобы наладить диалог с окружающими и отпустить обиды. При этом конфликтовать в это время не стоит, заключила нумеролог.
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Екатерина Коршунова