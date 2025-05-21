День Николая Угодника 22 мая: как сохранить финансовую стабильность, здоровье и благополучие, народные приметы

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В народном календаре 22 мая — день Николы Вешнего, также известного как Никола Летний. Православные христиане в этот день отмечают перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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Народный праздник Никола Вешний отмечается честь одного из самых любимых и уважаемых святых в христианстве святого Николая Чудотворца.
Святитель Николай жил в конце III — первой половине IV века в городе Миры (территория современной Турции) и был там архиепископом. Он отличался невероятной добротой, щедростью и жертвенностью. Ещё при жизни святого Николая начали почитать как чудотворца: по его молитвам исцелялись больные, утихали шторма и совершались другие чудеса.
История праздника связана с перенесением святых мощей Николая Чудотворца из города Миры в итальянский город Бари в 1087 году. Это событие стало основанием для установления праздника. Мощи святого были перевезены в Бари, чтобы защитить их от турок, которые угрожали Мирам.
С тех пор мощи святого находятся в базилике Святого Николая в Италии. Они помещены в каменный саркофаг, который расположен под престолом на глубине от 2,5 до 3 метров.
Традиции дня
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Традиционно в этот день верующие посещают церковную службу, молятся и просят святого Николая о защите, помощи и благополучии. Кроме того, в этот день люди могут посещать святые источники, чтобы окунуться в целебной воде.
В некоторых регионах в День Николая Вешнего проводят обряды, направленные на защиту посевов и домашнего скота. Также этот день может быть связан с народными гуляньями, играми и хороводами. Традиционно люди устраивают застолья, приглашают гостей и делятся угощениями.
В народе этот праздник считался временем, когда можно начинать важные сельскохозяйственные работы и другие летние дела.
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Что не стоит делать на Николу Вешнего
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В этот день принято проявлять милосердие и помогать тем, кто в этом нуждается. Отказ в помощи может привести к потере благополучия и удачи.
Считается, что конфликты в этот день могут привлечь неудачи и испортить атмосферу праздника. Лучше провести этот день в мире и согласии.
Не стоит 22 мая выносить мусор после заката. Существует поверье, что вместе с мусором уходит достаток. Поэтому лучше не выносить мусор в вечернее время, чтобы не навлечь на себя финансовые неприятности.
Приметы дня
- Если рябина зацвела раньше срока, то осень будет недолгой
- Дождь на Николу Вешнего — год будет урожайным.
- Активное кваканье лягушек — к урожаю овса.
- Луна в дымке — к ухудшению погоды
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