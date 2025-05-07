«Становится дырявым»: Диетолог рассказала, как стресс влияет на кишечник

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Всем известно, что стресс неблагополучно сказывается на нашем организме, разрушая его изнутри.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, что стресс, действительно, влияет на кишечник, но так было всегда.
По ее словам, многие стрессы надуманы людьми из-за общей тревожности и постоянной многозадачности.
Она добавила, что стресс «начинает долбить иммунную систему, и кишечник становится дырявым».
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«Стресс преследовал человека всю жизнь, и, по сути, он необходим для развития. Человек учится на стрессах, это своего рода физкультура для нервной системы, но это было раньше. Сейчас стрессы у людей другие», — сказал эксперт.
По ее словам, многие стрессы надуманы людьми из-за общей тревожности и постоянной многозадачности.
«Чтобы как-то избежать этот стресс, человек повышает уровень глюкозы в крови, чтобы якобы была энергия, и мозг соображал. Пищеварение тут же это блокирует, перестают вырабатываться те ферменты, которые еду переваривают, потому что вырабатываются гормоны стресса в нашей микробиоте. А дальше — воспаление, а это предтечи дегенеративных процессов в головном мозге», — предупредила специалист.
Она добавила, что стресс «начинает долбить иммунную систему, и кишечник становится дырявым».
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Анастасия Панченко