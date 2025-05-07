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«Становится дырявым»: Диетолог рассказала, как стресс влияет на кишечник

Диетолог Соломатина: стресс делает кишечник дырявым
Фото: iStock/g-stockstudio

Фото: iStock/g-stockstudio

Всем известно, что стресс неблагополучно сказывается на нашем организме, разрушая его изнутри.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, что стресс, действительно, влияет на кишечник, но так было всегда.

«Стресс преследовал человека всю жизнь, и, по сути, он необходим для развития. Человек учится на стрессах, это своего рода физкультура для нервной системы, но это было раньше. Сейчас стрессы у людей другие», — сказал эксперт.

По ее словам, многие стрессы надуманы людьми из-за общей тревожности и постоянной многозадачности.

«Чтобы как-то избежать этот стресс, человек повышает уровень глюкозы в крови, чтобы якобы была энергия, и мозг соображал. Пищеварение тут же это блокирует, перестают вырабатываться те ферменты, которые еду переваривают, потому что вырабатываются гормоны стресса в нашей микробиоте. А дальше — воспаление, а это предтечи дегенеративных процессов в головном мозге», — предупредила специалист.

Она добавила, что стресс «начинает долбить иммунную систему, и кишечник становится дырявым».

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«Три мозга»: Диетолог рассказала удивительный факт о человеческом организме
Диетолог Соломатина: в организме человека три мозга
07 мая 2025, 11:35

Фото: iStock/magicmine

В современном мире особенное внимание стали уделять кишечнику, говоря, что от него зависит работа всего организма. Но как же сердце и вся центральная нервная система? В каком иерархии они находятся?
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, что в Китае считают, что у человека три мозга: первый — сердце — император, второй — мозг, центральная нервная система — стратег, третий — кишечник — полководец.

«Получается, что мозг у кишечника свой, он вырабатывает определенные вещества, слышит другие части организма, трансформирует их и посылает другим системам. В микробиоме есть условно патогены, у которых свои задачи и свое питание», — объяснила эксперт.

По ее словам, кишечник не является централизованной системой, где-то все работает локально, потому что это узел, который посылает сигналы в другие компоненты организма.

«Первая кочка, первая эпидемия, стресс, и все развалилось», — отметила эксперт.

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#еда
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Названы районы Петербурга где абонемент в фитнес-клуб стоит дешевле всего
Во Фрунзенском районе Петербурга абонементы более доступны
07 мая 2025, 11:14

Фото: iStock/dusanpetkovic

Согласно информации от геосервиса 2ГИС, за последний год (с февраля 2024 по февраль 2025) количество фитнес-клубов в 16 российских городах-миллионниках увеличилось на 8,8%. Наибольший рост наблюдается в Воронеже (14%), Санкт-Петербурге (13%) и Волгограде (12%). Москва занимает четвёртое место с увеличением числа фитнес-клубов на 11%, а замыкает пятёрку лидеров Краснодар.
Единственным городом среди миллионников, где за год количество фитнес-клубов сократилось, стал Омск, где снижение составило 2%. Тем не менее, в Омске фитнес-услуги остаются наиболее доступными: средняя цена месячного абонемента составляет 2119 рублей, сообщет «Петербургский дневник».

В среднем по городам-миллионникам стоимость абонементов за последний год возросла на 15%. Самыми дорогими остаются занятия фитнесом в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, тогда как более доступными они остаются в Волгограде и Перми, помимо Омска. Наибольшее удорожание фитнес-услуг зафиксировано в Красноярске (28%) и Уфе (27%). В Москве и Петербурге средняя стоимость абонемента увеличилась на 10% и 5% соответственно.

По количеству фитнес-клубов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар и Екатеринбург. Эксперты проанализировали районы Северной столицы, чтобы выяснить, где больше мест для занятий фитнесом и где абонементы стоят дешевле.

В Санкт-Петербурге средние цены на абонементы варьируются в зависимости от района. Например, в Приморском районе стоимость составляет 4200 рублей, тогда как во Фрунзенском районе абонементы более доступны – около 2500 рублей. Самые высокие цены наблюдаются в Петроградском районе, где они достигают 7500 рублей, а в Центральном районе средняя стоимость остаётся на уровне 5500 рублей.

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Метеорологи рассказали о погоде в Москве летом
Метереологи не ожидают температурных рекордов летом в Москве
07 мая 2025, 11:05

Фото: iStock/SUNG YOON JO

Метереологи поделились прогнозами по погоде в Москве летом. Как было отмечено, нельзя точно строить долгосрочный прогноз.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столице России летом температурный режим будет находиться в пределах нормы или чуть выше.

«Максимум, что можно сказать: летом в центре европейской России, в частности в Москве и Московской области, ожидается температура около и выше нормы, возможна неоднородность погодных условий», — рассказал Вильфанд «Вечерней Москве».
Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова ожидает, что некоторые летние дни будут превышать отметку 30 градусов. Но маловероятно установление нового рекорда, когда в 2010 году более месяца стояла экстремальная жара.

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Онлайн-энциклопедия «Рувики» представила обширную базу героев СССР и России
07 мая 2025, 10:53

Фото: iStock/Olga Chetvergova

Интернет-энциклопедия «Рувики» составила уникальную базу героев СССР и России. Кроме того, по количеству статей данный ресурс обогнал «Википедию»: 2 млн 114 тыс. материалов против 2 млн 43 тысяч.
Как сообщили в пресс-службе «Рувики», проект «Наши герои — наша история» обновили, теперь он состоит из трёх самостоятельных разделов: «Герои Великой Отечественной войны», «Герой СССР» и «Герой России». В проекте собрано более 14 тыс. биографий героев СССР и России. При этом пользователи могут написать о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны, сообщил генеральный директор онлайн-платформы Владимир Медейко.
«На сегодняшний день в ней (в базе — прим. ред.) собрано 12777 биографий героев СССР и 1530 статей о героях России», — уточнил Медейко.
В конце 2024 года онлайн-энциклопедия внедрила Yandex GPT, став первым российским ресурсом с ИИ. Нейросеть формулирует быстрый ответ на вопрос, пересказывает его в разных стилях, делает выжимку из длинных материалов. Известно, что посещаемость сайта энциклопедии составила 22 миллиона человек за первый квартал 2025 года.

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Hyundai Solaris и Kia Rio подешевели
Kia Rio и Hyundai Solaris с пробегом подешевели на 11 процентов в апреле
07 мая 2025, 08:56

Фото: iStock/DarthArt

В апреле 2025 года корейские автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris стали самыми дешевеющими моделями на рынке автомобилей с пробегом, снизившись в цене на 11,1% и 11,2% соответственно по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе «Авито Авто».
Среди десяти наиболее популярных моделей, интересовавших пользователей платформы, семь автомобилей также подешевели. Средняя цена на Kia Rio и Hyundai Solaris составила 950 тысяч рублей. Кроме того, три модели — Lada Kalina (-6,8%), Ford Focus (-5,9%) и Lada Granta (-5,3%) — потеряли более 5% в стоимости.

По словам директора направления «Автомобили с пробегом» в «Авито»Андрея Ковалева, увеличение числа предложений на рынке влияет на динамику цен, создавая благоприятные условия для покупателей. Однако он подчеркнул, что цена каждого автомобиля зависит от множества факторов, включая пробег, состояние и комплектацию.

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