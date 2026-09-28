Нумеролог ответил, какие цифры в номере телефона помогут в карьере

28 сентября 2026, 11:57

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Цифры в номере телефона могут помочь в карьере, рассказал Москве 24 нумеролог и астролог Борис Зак. По его словам, они представляют собой тонкую настройку на задачи человека.





Тем, кто хочет добиться успеха в карьере и развитии бизнеса, эксперт советует выбирать номер с обилием единиц: эта цифра усиливает лидерские качества и хорошо подходит серийным предпринимателям и тем, чья работа носит проектный характер. Тройки усиливают коммуникативные навыки — это полезно продажникам, маркетологам, блогерам и другим специалистам, работающим со словом.



Несколько четверок добавят стабильности и дисциплины, такой номер благоприятен для бухгалтеров, финансистов, юристов и госслужащих, поскольку эта цифра связана с контролем и порядком. Шестерка способствует комфорту в работе и росту прибыли, но в ней нет динамики, поэтому ее стоит выбирать при неторопливой деятельности со стабильным доходом.

«А еще шестерки хорошо подходят тем, кто занят в области ремонта, уюта и в бьюти-сфере, так как они связаны с гармонией», — отметил специалист.