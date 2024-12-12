Нумеролог раскрыла тайну даты 12.12.2024

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Тайна даты 12.12.2024 заключается в том, что при сложении всех цифр образуется кармическое число 14, потому день обещает быть наполненным ситуациями, связанными с кармическими долгами и задачами. Об этом рассказала нумеролог Арзу Кабарухина. По ее словам, сегодня также может произойти «сильный всплеск энергии», с которым предстоит справиться.
«В этот день может происходить много нестабильных ситуаций. Кто-то начнет больше обижаться на близких людей, кому-то придет смс из банка с сообщением, что его счет арестован, а еще может увеличиться количество аварий на дорогах. При этом обязательно надо будет проявить волю и постараться любые проблемы решать спокойно», — пояснила эксперт в беседе с «Москвой 24».В то же время экстрасенс Николь Кузнецова рассказала, можно ли носить вещи, принадлежавшие умершим людям. В разговоре с «Вечерней Москвой» эзотерик отметила, что элементы гардероба не несут в себе никакой негативной энергии, если только предыдущий владелец сам наделил их ей.
«Единственная реальная опасность — заболевания, которые можно «подцепить» через одежду и личные вещи. В этом случае рекомендуется избегать контакта с одеждой болеющего, но исключительно по медицинским показаниям», — подчеркнула экстрасенс.Читайте также:
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Данил Пономарев