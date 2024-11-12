«НЛО есть и они летят»: Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл тайны необъяснимого

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Люди из года в год продолжают говорить об инопланетной жизни и делиться замечаниями потусторонних сил даже в собственном доме. Но существует ли «то самое» и не является ли обычной выдумкой?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что потусторонние силы существуют, и никто не должен запрещать об этом разговаривать.
По мнению Рзаева, существуют люди-волхвы, имеющие сверхъестественные способности, могут помочь в чем-то, и никто не должен им мешать, если они не вредят и не противоречат законам Российской Федерации.
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«Мы живем в таком времени, что везде у всех монополия, каждый хочет толковать свои законы и религии, я думаю, что это неверно. Мы должны создавать лабораторию, комиссии, которые бы изучали паранормальные явления, необъяснимое. Мы видели, НЛО есть. Мировые СМИ об этом писали. И как это отрицать? Они же есть, они летят. Если мы это не можем объяснить, это не дает повод запретить об этом разговаривать», — сказал эзотерик.
По мнению Рзаева, существуют люди-волхвы, имеющие сверхъестественные способности, могут помочь в чем-то, и никто не должен им мешать, если они не вредят и не противоречат законам Российской Федерации.
«Зачем мы должны запретить все? Это культура, это история, мы должны изучать. Я культурный человек, живу в современном мире, я знаю, что говорю», — подчеркнул финалист «Битвы экстрасенсов».
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Анастасия Бондарева