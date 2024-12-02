«Светящееся пятно»: Таролог прокомментировал заявление Муцениеце о встрече с НЛО

Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Агата Муцениеце рассказала, что на совместном с Павлом Прилучным отдыхе в Греции видела НЛО. По словам актрисы, сидя на пляже и будучи в совершенно трезвом состоянии, она увидела большое светящееся пятно, плывущее вдоль горизонта. Она отметила, что необъяснимый объект летел быстрее самолета, потом завис в воздухе и стремительно исчез.
Павел Прилучный, как поделилась Муцениеце, разделил с ней этот случай, однако сейчас будет всячески это отрицать.
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что сделанный таро-расклад показывает, что НЛО, действительно, существует.
Он добавил, что карты Таро указывают на то, что природа НЛО — разум с других планет и из других измерений.
Читайте также:
Таролог Зак предсказал, каким будет 2025 год для россиян
Таролог Зак сделал неожиданное предсказание о ходе СВО в 2025 году
Таролог Зак предсказал россиянам, что будет с долларом в 2025 году
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что сделанный таро-расклад показывает, что НЛО, действительно, существует.
«Такой вопрос мне задают впервые. И лично я и не отрицаю, и не подтверждаю существование НЛО. Но сделанный мной Таро-расклад показывает, что, НЛО существует, контакт человечества с внеземным разумом установлен давно, но эту информацию от нас скрывают, чтобы не нарушать наш привычный ход жизни и не вносить сомнения в историю развития человечества», — сообщил он.
Он добавил, что карты Таро указывают на то, что природа НЛО — разум с других планет и из других измерений.
«Идея про другие измерения согласуется и с теорией о том, что будущее хоть и предначертано, но многовариантно. И если в нашей жизни мы делаем определённый выбор, корректируя свой путь, то наша «копия» в параллельной вселенной может делать другой выбор и идти своим путём», — сказал таролог.
Читайте также:
Таролог Зак предсказал, каким будет 2025 год для россиян
Таролог Зак сделал неожиданное предсказание о ходе СВО в 2025 году
Таролог Зак предсказал россиянам, что будет с долларом в 2025 году
Анастасия Бондарева