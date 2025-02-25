Нумеролог рассказала, что лучше сделать в красивую дату 25.02.2025

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В день с красивым сочетанием чисел 25.02.2025 стоит заняться налаживанием деловых и личных отношений, также можно завершить давние процессы. Об этом рассказала нумеролог, астролог Анастасия Назарова.
«Двойка символизирует партнерство, взаимодействие, баланс сил мужского и женского, а также внутреннего и внешнего. Пятерка – это всегда про коммуникацию, изменения, свободу, бизнес и деньги. Союз этих чисел говорит о том, что день прекрасно подходит для налаживания партнерских, деловых, дружеских и любовных отношений», — рассказала Назарова в беседе с «Москвой 24».
При этом специалист подчеркнула, что в этот день не нужно ссориться и спорить, так как это может привести к окончанию отношений. Также 25.02.2025 не стоит начинать бизнес, так как он, скорее всего, прогорит.
Тем временем во вторник, 25 февраля, в Кузбассе заключили брак семь пар. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на областное управление ЗАГС. Чтобы сыграть свадьбу в этот день, пары подавали заявления заранее.
Это уже второй день в феврале, который привлек внимание кузбассовцев для заключения брака. Предыдущий был 05.02.2025. Тем не менее в ЗАГСе отметили, что, несмотря на симпатичное сочетание цифр, организовать свадьбу во время рабочей недели решились немногие.
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Элина Позднякова