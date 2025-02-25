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Главная / Новости / Общество/ Нумеролог рассказала, что лучше сделать в красивую дату 25.02.2025

Нумеролог рассказала, что лучше сделать в красивую дату 25.02.2025

Фото: iStock/Alones Creative

Фото: iStock/Alones Creative

В день с красивым сочетанием чисел 25.02.2025 стоит заняться налаживанием деловых и личных отношений, также можно завершить давние процессы. Об этом рассказала нумеролог, астролог Анастасия Назарова.
«Двойка символизирует партнерство, взаимодействие, баланс сил мужского и женского, а также внутреннего и внешнего. Пятерка – это всегда про коммуникацию, изменения, свободу, бизнес и деньги. Союз этих чисел говорит о том, что день прекрасно подходит для налаживания партнерских, деловых, дружеских и любовных отношений», — рассказала Назарова в беседе с «Москвой 24».

При этом специалист подчеркнула, что в этот день не нужно ссориться и спорить, так как это может привести к окончанию отношений. Также 25.02.2025 не стоит начинать бизнес, так как он, скорее всего, прогорит.

Тем временем во вторник, 25 февраля, в Кузбассе заключили брак семь пар. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на областное управление ЗАГС. Чтобы сыграть свадьбу в этот день, пары подавали заявления заранее.

Это уже второй день в феврале, который привлек внимание кузбассовцев для заключения брака. Предыдущий был 05.02.2025. Тем не менее в ЗАГСе отметили, что, несмотря на симпатичное сочетание цифр, организовать свадьбу во время рабочей недели решились немногие.

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Диетолог предупредила об опасности питания в спешке или набегу
Диетолог Соломатина: еда набегу разрушает нервную систему
25 февраля 2025, 18:46

Фото: istockphoto/Miljan Živković

Slow Food (дословно — «медленная еда») — международное движение, созданное для «предотвращения фастфуда». Его идея заключается в медленном потреблении здоровой, полезной еды на основе органических продуктов.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что слоу-фуд (медленное питание) — умный подход к еде.

«Раньше люди охотились, догоняли свою добычу, приносили в семью и наслаждались. Даже животные сейчас берут еду и убегают в своем место, тщательно жуют. Когда мы набегу едим, у нас происходят определенные процессы в мозге и нервной системе — это вызывает раздрайв, возбуждение. И для того, чтобы как-то умерить пыл, нужно сесть и осознанно переключить внимание, то есть убрать гаджеты, мысли и поймать кайф от еды», — объяснила эксперт.

По ее словам, во время употребления пищи, когда человек спокоен и не торопится, у него включается пищеварительная система.

«Если мы сконцентрируемся на еде, то съедим значительно меньше, то есть удовлетворимся значительно меньшим количеством еды», — сказала диетолог.

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В Дагестане медсестра уволилась после секс-скандала с главврачом
25 февраля 2025, 18:30

Фото: iStock/demaerre

В Дагестане уволилась медсестра, которая на камеру занималась сексом с главным врачом. Об этом пишет издание Daily Storm.
После появления в открытом доступе скандального видео, врач сразу же покинул свой пост, но его любовница ещё некоторое время продолжала работать.

Об увольнении медсестры рассказала её коллега. По словам женщины, муж сотрудницы развёлся с ней после секс-скандала с главврачом. В семье воспитывались четверо детей, супруг работал в МВД, но после произошедшего ему пришлось уволиться.

По словам собеседницы издания, закрутившая роман с врачом медсестра казалась всем приличной девушкой. Коллеги были удивлены таким стечением обстоятельств. Никто не ожидал такого поведения и от главврача, который женат и тоже имеет четверых детей.

Видео разлетелось по сети из-за невнимательности главврача, который забыл выключить веб-камеру после совещания в формате видеоконференции. 10 февраля главврач покинул свой пост, объяснив уход пенсионным возрастом.

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#больница
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Защита бросившей дочь в аэропорту Турции заявила о планах обжаловать приговор
25 февраля 2025, 17:00

Фото: iStock/Zolnierek

Россиянка Екатерина Бурнашкина, которая в октябре 2024 года бросила новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, собирается обжаловать приговор. Об этом сообщила ее адвокат Айшегюль Кюбра Полат.
«Решение суда не является окончательным решением. Будем обращаться в вышестоящий суд», — сказала адвокат в беседе с «Известиями».

Накануне стало известно, что суд в Турции приговорил к 15 годам тюрьмы 18-летнюю жительницу Подмосковья, которая, возвращаясь с отдыха, родила дочь в туалете аэропорта Антальи и бросила ребенка. При этом мать девушки, находившуюся в это время на месте событий, судьи оправдали.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила, что родственники девочки уже вышли на связь. У ребенка есть свидетельство о рождении и заграничный паспорт. Теперь Россия ожидает, что Турция разрешит забрать девочку на родину.

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#паспорт
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#детский омбудсмен
#рф
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Психолог раскрыла, с чем может быть связано затянувшееся одиночество
Психолог Винокурова: одиночество может быть из-за трансформации личности
25 февраля 2025, 15:42

Фото: iStock/wombatzaa

За последние годы количество одиноких людей сильно выросло. Некоторые считают это своей большой проблемой, которую решить самостоятельно не получается.
Психолог Юлия Винокурова в беседе с «Радио 1» рассказала, что одиночество может быть связано с периодом трансформации.

«В период трансформации, действительно, бывает так, что мы теряем старый круг друзей, увлечений, ценностей, а новый еще не нашелся. И это нормально. И главный секретик — в понимании человека», — пояснила эксперт.

По ее словам, человек, у которого одиночество является нормой, будет оправдывать свое состояние тем, что никому нельзя доверять.

«Там будет, например, много объяснений, что все люди недостаточно умные, что много предателей, что никому никогда не покажет себя истинного. Такие решения бывают, если с детства сталкиваются с жестокостью мира, которую они не смогли прожить, потому что у них не было достойной поддержки», — сказала эксперт.

Он добавила, что это может быть «механизм обесценивания» или «психологическая роль жертвы».

«Даже в период трансформации есть вера в то, что найдутся новые люди. Нет боязни контакта. Человек находится один, но знает, что придет время и возможность», — объяснила психолог.

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#отношения
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Жителей Подмосковья пригласили стать амбассадорами проекта «ТопБЛОГ»
25 февраля 2025, 14:34

Фото: пресс-служба проекта «ТопБЛОГ»

Всероссийский образовательный проект для блогеров «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в преддверии пятого сезона открывает конкурсный набор креативных авторов контента, которые станут амбассадорам проекта, сообщает пресс-служба «ТопБЛОГа».
К участию приглашаются авторы из всех российских регионов, включая Московскую область.

«Для того, чтобы стать официальным представителем проекта «ТопБЛОГ», нужно подать онлайн-заявку до 11 марта включительно», — отмечается в сообщении.
Амбассадорами «ТопБЛОГа» могут стать одарённые авторы, создающие полезный контент. Условия отбора — возраст старше 18 лет и активный блог с не менее 5 тыс. подписчиков в одной из соцсетей, разрешённой на территории Российской Федерации.

Подробная информация о «ТопБЛОГе» размещена на официальном сайте проекта.

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#россия
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