Психолог раскрыла, как можно воплотить в жизнь свои таланты и желания

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Психолог Елена Горелова рассказала о том, как найти и воплотить в жизнь свои таланты и желания.
«Реализация себя начинается с понимания своих истинных желаний. Это значит, что важно задать себе вопрос: «Что именно мне интересно?». Часто люди ставят перед собой цели, навязанные обществом, друзьями или родственниками, и забывают о своих собственных желаниях. Чтобы понять, чего вы хотите, полезно провести анализ своих увлечений и способностей», — отметила Горелова в беседе с RuNews24.ru.
После этого, по словам специалиста, необходимо составить четкий план действий, в который можно включить, например, посещение курсов или обучение новым навыкам. Также важно привлекать других людей к своим интересам, так как поддержка окружающих крайне важна для самореализации, отметила психолог.
Кроме того, она добавила, что важно преодолеть внутренние барьеры для собственной реализации. Необходимо практиковать позитивное мышление, чтобы справиться со страхами перед неудачами и критикой.
Так, Горелова посоветовала окружать себя людьми, которые смогут поддержать в трудную минуту, работать над собой, открывать новые горизонты и быть честным перед собой.
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