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Психолог раскрыла, как можно воплотить в жизнь свои таланты и желания

Психолог Горелова: Для достижения своих целей необходимо иметь чёткий план
Фото: iStock/lithiumcloud

Фото: iStock/lithiumcloud

Психолог Елена Горелова рассказала о том, как найти и воплотить в жизнь свои таланты и желания.
«Реализация себя начинается с понимания своих истинных желаний. Это значит, что важно задать себе вопрос: «Что именно мне интересно?». Часто люди ставят перед собой цели, навязанные обществом, друзьями или родственниками, и забывают о своих собственных желаниях. Чтобы понять, чего вы хотите, полезно провести анализ своих увлечений и способностей», — отметила Горелова в беседе с RuNews24.ru.

После этого, по словам специалиста, необходимо составить четкий план действий, в который можно включить, например, посещение курсов или обучение новым навыкам. Также важно привлекать других людей к своим интересам, так как поддержка окружающих крайне важна для самореализации, отметила психолог.

Кроме того, она добавила, что важно преодолеть внутренние барьеры для собственной реализации. Необходимо практиковать позитивное мышление, чтобы справиться со страхами перед неудачами и критикой.

Так, Горелова посоветовала окружать себя людьми, которые смогут поддержать в трудную минуту, работать над собой, открывать новые горизонты и быть честным перед собой.

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#психолог
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Омбудсмен: Москва ждёт, когда брошенную в Турции девочку разрешат забрать в РФ
24 февраля 2025, 21:01

Фото: iStock/oatawa

Россия ожидает, что Турция разрешит забрать на родину девочку, брошенную в туалете аэропорта Антальи молодой россиянкой после родов.
Ранее стало известно, что суд в Турции приговорил к 15 годам тюрьмы 18-летнюю жительницу Подмосковья, которая, возвращаясь с отдыха, родила дочь в туалете аэропорта Антальи и бросила ребенка. При этом мать девушки, находившуюся в это время на месте событий, судьи оправдали.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила, что родственники девочки уже вышли на связь. У ребенка есть свидетельство о рождении и заграничный паспорт.

«У девочки будет возможность и общаться, и расти рядом с родными. Сейчас главное, чтобы она попала сюда, в Россию», — пояснила Мишонова в беседе с RT.

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#суд
#россия
#ксения мишонова
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#паспорт
#детский омбудсмен
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Священник Савченко рассказал, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье
24 февраля 2025, 20:34

Фото: iStock/shuang paul wang

В Прощеное воскресенье православные люди отмечают в последний день масленичной недели. В этот день принято отпускать все обиды. Об этом рассказал священник Николай Савченко.
Прощеное воскресенье в 2025 году выпало на 2 марта. В этот день все православные просят прощение у своих друзей и близких.

«В ответ должно прозвучать: «Бог тебя простит, прости и ты меня». В молитве "Отче наш" говорится: "Якоже и мы оставляем должником нашим"», — рассказал Савченко в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, такой ответ означает, что мы просим прощения у Бога, так как сами в этот день отпускаем грехи нашим близким.

Масленица — древний праздник с многочисленными обычаями. В этом она отмечается с 24 февраля по 2 марта. Главные атрибуты праздника — это, конечно же, круглые и румяные блины. Однако, всем известно, что очень тяжело остановиться на одном или двух, а съесть целую стопку — опасно для здоровья и фигуры.

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#масленица
#блины
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Москвичам рассказали о погоде в начале марта
Синоптик Ильин: сильного потепления в начале марта в Москве не будет
24 февраля 2025, 20:19

Фото: iStock/LARISA DUKA

С 26 февраля днем в Москве и Подмосковье будет сохраняться плюсовая температура. Однако в первой декаде марта сильного тепла ожидать не стоит. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Днем температура уже со среды, 26 февраля, будет достигать нулевых отметок, а в четверг, 27 февраля, местами перейдет и на плюс — до 1–3 градусов. В начале марта днем также ожидаются плюсовые температуры», — рассказал Ильин в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, в начале марта в Москве и Подмосковье выпадет мокрый снег, который, скорее всего, не будет последним.
Синоптик отметил, что явного потепления до 20 марта ждать не стоит.

Тем временем всю текущую неделю в Кузбассе ожидается переменчивая погода.

По данным «Сiбдепо», в ночное время температура будет опускаться до 28 градусов ниже нуля. При этом в дневное время воздух будет прогреваться до шести градусов тепла.

«Так, во вторник, среду и четверг, 27 февраля, по ночам будет от -8…-18 до -28 градусов Цельсия. Зато днём температура воздуха будет стремительно повышаться и подниматься ближе к нулевым отметкам, а то и превышать их», — говорится в сообщении.

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#подмосковье
#погода
#снег
#температура
#воздух
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Хозяйкам рассказали, как можно легко очистить пригоревшую сковороду
Кока-кола и яйца помогут очистить пригоревшую сковороду
24 февраля 2025, 20:06

Фото: iStock/Octavian Lazar

Пригоревшую сковороду можно легко очистить с помощью яиц и колы, не повредив посуду.
«Ингредиенты для приготовления очищающего средства: скорлупа от четырёх яиц, полстакана воды, полстакана жидкости для мытья посуды, полстакана кока-колы», — пишет Pravda.Ru.

По данным издания, скорлупу необходимо измельчить и смешать с другими ингредиентами. Полученную массу нужно перелить в бутылку. Жидкость можно наносить на пригоревшие участки посуды и аккуратно протирают губкой.

А для удаления пыли на более длительный срок эксперты рекомендуют домохозяйкам использовать кондиционер для волос и антистатик для одежды.

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#советы
#эксперты
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Артуру Смольянинову* заблокировали банковские счета
Mash: Артуру Смольянинову* заблокировали банковские счета
24 февраля 2025, 20:02

Артур Смольянинов* (Фото: скриншот кадра из фильма «Мой парень — ангел»)

Артуру Смольянинову* заблокировали банковские счета из-за того, что он не предоставил налоговую декларацию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что на уехавшего актера открыто 38 исполнительных производств на сумму 216 тыс рублей.

Примечательно, что Смольянинов* также оставил своей матери невыплаченный кредит в 95 тыс рублей. Тогда к пенсионерке пришли приставы.

Напомним, в октябре прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал его, предъявив обвинения по статьям 282 УК РФ и 207.3 УК РФ.

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*Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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