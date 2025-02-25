Мартынов день 26 февраля: как правильно провести третий масленичный день и сохранить достаток, народные приметы

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В народном календаре 26 февраля отмечается Мартынов день и продолжается масленичная неделя, также известная как Сырная седмица. Православные верующие в этот день вспоминают преподобного Мартиниана Кесарийского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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С 18 лет преподобный Мартиниан уединился в пустыне около Кесарии Палестинской, где провел 25 лет, погруженный в молитву и духовные подвиги, за что ему дарован был дар исцеления. Злой дух посылал ему искушения, и однажды женщина поспорила, что сможет его соблазнить. Она пришла к нему ночью, переодевшись в роскошные одежды и попросив приюта. Святой, видя непогоду, согласился. Она попыталась соблазнить его, но святой разжег огонь и стал босиком на раскаленные угли, говоря: «Трудно тебе, Мартиниан, терпеть этот временный огонь, как же ты будешь терпеть вечный огонь, приготовленный тебе диаволом?»
Женщина раскаялась и попросила показать ей путь к спасению. По его совету она отправилась в монастырь святой Павлы в Вифлееме, где провела 12 лет в строгом покаянии. Её звали Зоя.
Выздоровев, святой удалился на безлюдный остров, где питался пищей, которую приносил моряк в обмен на корзины. Однажды на остров выбросило девушку по имени Фотиния. Святой помог ей выбраться и предложил остаться с ним. После святой покинул Фотию и ушел странствовать. Умер преподобный Мартиниан в Афинах в 422 году. Фотиния провела шесть лет в уединении и скончалась. Её тело было похоронено с почестями в Кесарии Палестинской. Память Зои и Фотинии отмечается также 26 февраля.
Приметы на 17 февраля
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- Щебет синиц предвещает скорое наступление ранней весны, которая ознаменует собой приближение тёплых дней.
- Облачный и пасмурный день — знак того, что весна будет поздней и ненастной, с частыми дождями и ветрами.
- Если мороз наступил без снегопада, то лето будет жарким и засушливым, с малым количеством осадков.
- Туманный круг вокруг солнца — знак того, что скоро пойдёт снег, который укроет землю белым покрывалом. А луна с красным отливом — предвестник скорых морозов.
- Если день выдался сухим и морозным, то лето будет жарким и засушливым.
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Что нельзя делать в Мартынов день
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1. На праздник женщинам не разрешалось заниматься шитьём и вышиванием. Тех, кто нарушит запрет, ждали проблемы со зрением, вплоть до полной его потери.
2. В Мартынов день не принято отказывать в поддержке тем, кто нуждается в помощи. Отзывчивость в этот день — залог благополучия в будущем.
3. В день памяти святого мученика Мартына следует избегать ссор и оскорблений, чтобы не допустить развития конфликта и не довести его до серьёзной размолвки.
4. Не стоит брать деньги взаймы или давать кому-то в долг, чтобы не навлечь на семью нужду и бедность.
Что можно делать 26 февраля
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В 2025 году с 24 февраля по 2 марта будет проходить Сырная неделя, которую в народе называют Масленицей. Эта неделя также известна как «сырная», так как в эти дни не соблюдается пост. 26 февраля — третий день Масленицы, который называется «Лакомка». Тёща приглашает зятя отведать блинов.
В этот день наши предки чтили память об ушедших и наблюдали за небесами, следуя ритуалу «окликания» звёзд или умерших. С утра в церкви зажигали свечи за упокой, посещали могилы, а вечером смотрели на звёзды, которые считались душами ушедших. Верили, что если обратиться к ним за помощью, то можно получить поддержку.
В храме можно помолиться Святому Мартиниану об укрощении блудных страстей и просить святого о защите от плотских соблазнов и искушений.
Также хорошо в этот день устроить уборку. Необходимо навести порядок как в своём доме, так и в мыслях. Важно освободиться от дурных помыслов и не думать о плохом.
В день памяти святого Мартына необходимо усердно трудиться. Тот, кто проявляет трудолюбие, будет вознаграждён и обретёт счастье.
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