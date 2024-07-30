Нутрициолог Гусакова назвала продукт, предотвращающий атеросклероз

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Нутрициолог Вероника Гусакова заявила, что чеснок может помочь предотвращении атеросклероза, а также гриппа.
Она пояснила, что продукт обладает аллицином — антиоксидантом с противовирусными и противогрибковыми свойствами, снижающими воспаление.
Кроме того, чеснок считается природным афродизиаком, который может улучшать репродуктивные функции у мужчин и продлевать молодость и красоту у женщин.
Ранее заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов заявил, что содержащиеся в сметане элементы способствуют улучшению памяти, аппетита, а также усвоению пищи.
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«Чеснок может уберечь от атеросклероза, снижая уровень плохого холестерина. Нормализует артериальное давление. Компоненты чеснока улучшают кровообращение, предотвращая образование тромбов. Аллицин влияет на сосуды головного мозга, и в результате его употребления замедляются процессы возрастного снижения памяти у пожилых», — пояснила в беседе с NEWS.ru Гусакова.
Кроме того, чеснок считается природным афродизиаком, который может улучшать репродуктивные функции у мужчин и продлевать молодость и красоту у женщин.
Ранее заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов заявил, что содержащиеся в сметане элементы способствуют улучшению памяти, аппетита, а также усвоению пищи.
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Мелисса Тимофеева