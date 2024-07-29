Учёный Куликов заявил о неожиданных полезных свойствах сметаны

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Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов заявил, что содержащиеся в сметане элементы способствуют улучшению памяти, аппетита, а также усвоению пищи.
«За счёт высокого содержания витамина В4 улучшается работа мозга и память, а высокое содержание молочного жира способствует не только повышению аппетита и улучшению настроения, но и усвоению жирорастворимых витаминов, содержащихся в других продуктах», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Куликов.
Он также назвал оптимальным количеством сметаны жирностью 15-20% не более 2-3 столовых ложек в день.
Ранее врач-эксперт Роман Иванов заявил, что крапива обладает витаминами A, C и K, минералами, такие как железо, кальций, магний, а также антиоксидантами, флавоноидами, каротиноидами.
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