Диетолог Журавлева назвала самый страшный продукт-наркотик

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Диетолог Полина Журавлева заявила, что среди продуктов своеобразным «наркотиком» является сахар.
«Самый страшный наркотик в питании — это сахар. Он вызывает выброс дофамина, который отвечает за удовольствие. Частое употребление сладкого может привести к формированию зависимости, когда человеку хочется всё больше сладкого, чтобы получить тот же уровень удовольствия. Со временем количество сладкого увеличивается, эффекта былого уже нет, а диабет заработан. С этим нужно быть осторожнее», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.
Кроме этого, к продуктам, которые вызывают зависимость, относятся кофе, мука, жир и алкоголь.
Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина заявила, что злоупотребление малосольными огурцами грозит отёками, повышением артериального давления и увеличением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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Мелисса Тимофеева