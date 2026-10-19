Нутрициолог Муратова рассказала, как сохранить зелень на зиму
Сохранить зелень на зиму можно с помощью заморозки или сушки. Для этого зелень нужно вымыть, тщательно обсушить, нарезать и разложить небольшими порциями.
Об этом VSE42.RU рассказала нутрициолог и преподаватель Института нутрициологии при НАМО имени Н. А. Бородина Наталия Муратова. Такой способ подходит для укропа, петрушки, зелёного лука и другой зелени. Замороженные заготовки можно сразу добавлять в супы, рагу, омлеты и другие горячие блюда.
Муратова также предложила замораживать зелень в формочках для льда, добавляя немного воды или растительного масла. Такие порции удобно использовать при приготовлении соусов и жарке.
Ещё один вариант заготовки — сушка. Высушенную зелень можно добавлять в супы и другие горячие блюда в качестве приправы. При этом её вкус и текстура будут отличаться от свежей, зато такая заготовка занимает мало места.
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