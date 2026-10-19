Нутрициолог Муратова рассказала, как сохранить зелень на зиму

19 октября 2026, 13:16

Укроп, петрушку и лук можно заморозить порциями или высушить

Фото: istockphoto / Nikolaeva Elena

Сохранить зелень на зиму можно с помощью заморозки или сушки. Для этого зелень нужно вымыть, тщательно обсушить, нарезать и разложить небольшими порциями.