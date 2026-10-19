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Трихологи объяснили, когда осеннее выпадение волос требует лечения

Выпадение волос осенью требует лечения при зуде или поредении у лба
Фото: istockphoto / seb_ra

Осенью выпадение волос может усиливаться, однако некоторые изменения требуют консультации специалиста. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на телеканал «Саратов 24». Трихологи рекомендуют обратиться к врачу, если волосы внезапно начали седеть, стали более ломкими или заметно редеют в области пробора, лба и висков.



Особенно тревожный признак — появление отдельных участков полного облысения на голове, бровях или ресницах. Такие симптомы могут наблюдаться при алопеции.

Консультация специалиста также необходима при изменениях кожи головы: перхоти, зуде, шелушении или сыпи. Эти симптомы могут указывать на проблемы, которые требуют диагностики и лечения.

При этом осенью выпадение волос иногда усиливается из-за сезонных изменений. Специалисты отмечают, что в этот период потеря волос может превышать обычный уровень — около 60 волосков в день. Однако при выраженном или длительном выпадении не стоит списывать изменения только на смену погоды или ношение головных уборов.

Дайана Хусинова

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