Трихологи объяснили, когда осеннее выпадение волос требует лечения

19 октября 2026, 13:04

Выпадение волос осенью требует лечения при зуде или поредении у лба

Фото: istockphoto / seb_ra

Осенью выпадение волос может усиливаться, однако некоторые изменения требуют консультации специалиста. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на телеканал «Саратов 24». Трихологи рекомендуют обратиться к врачу, если волосы внезапно начали седеть, стали более ломкими или заметно редеют в области пробора, лба и висков.