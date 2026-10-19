Трихологи объяснили, когда осеннее выпадение волос требует лечения
Осенью выпадение волос может усиливаться, однако некоторые изменения требуют консультации специалиста. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на телеканал «Саратов 24». Трихологи рекомендуют обратиться к врачу, если волосы внезапно начали седеть, стали более ломкими или заметно редеют в области пробора, лба и висков.
Особенно тревожный признак — появление отдельных участков полного облысения на голове, бровях или ресницах. Такие симптомы могут наблюдаться при алопеции.
Консультация специалиста также необходима при изменениях кожи головы: перхоти, зуде, шелушении или сыпи. Эти симптомы могут указывать на проблемы, которые требуют диагностики и лечения.
При этом осенью выпадение волос иногда усиливается из-за сезонных изменений. Специалисты отмечают, что в этот период потеря волос может превышать обычный уровень — около 60 волосков в день. Однако при выраженном или длительном выпадении не стоит списывать изменения только на смену погоды или ношение головных уборов.
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