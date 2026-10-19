«Вы видели, что он сделал?»: полицейского и автомобилиста облили кефиром после ДТП
В Крыму мужчина облил кефиром автомобилиста и полицейского после ДТП
В Крыму мужчина облил кефиром автомобилиста и полицейского после ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».
Мужчина во время словесной перепалки вплеснул кефир на своего оппонента. В этот момент рядом находился сотрудник полиции, на которого также попали брызги. Причины и обстоятельства аварии, ставшей поводом для дорожного конфликта, в публикации не уточняются.
«Вы видели, что он сделал? Извините, я на эмоциях. Я отмою вам машину и постираю штаны. Но вы видели, что он сделал?», — обратился к стражу порядка нарушитель.Ранее сообщалось, что на трассе «Байкал» в Иркутской области фура перевернулась и парализовала движение. Проезд будет невозможным до тех пор, пока большегруз не уберут с дороги. Объездных путей нет.