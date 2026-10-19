«Вы видели, что он сделал?»: полицейского и автомобилиста облили кефиром после ДТП

19 октября 2026, 13:02

В Крыму мужчина облил кефиром автомобилиста и полицейского после ДТП

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Крыму мужчина облил кефиром автомобилиста и полицейского после ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».





Мужчина во время словесной перепалки вплеснул кефир на своего оппонента. В этот момент рядом находился сотрудник полиции, на которого также попали брызги. Причины и обстоятельства аварии, ставшей поводом для дорожного конфликта, в публикации не уточняются.

«Вы видели, что он сделал? Извините, я на эмоциях. Я отмою вам машину и постираю штаны. Но вы видели, что он сделал?», — обратился к стражу порядка нарушитель.