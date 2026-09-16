Нутрициолог назвала главные основы иммунитета в сезон простуд

16 сентября 2026, 08:16

Нутрициолог Милаева: для поддержания иммунитета осенью нужны витамины D и C

Фото: iStock/gpointstudio

Эксперт по питанию и здоровью детей, специалист по коррекции пищевого поведения Елена Милаева призвала осенью уделять внимание сну, рациону, физической активности и снижению уровня стресса. Для восполнения нехватки нутриентов она посоветовала контролировать уровень витаминов D и C, железа и цинка.