Нутрициолог назвала главные основы иммунитета в сезон простуд
Эксперт по питанию и здоровью детей, специалист по коррекции пищевого поведения Елена Милаева призвала осенью уделять внимание сну, рациону, физической активности и снижению уровня стресса. Для восполнения нехватки нутриентов она посоветовала контролировать уровень витаминов D и C, железа и цинка.
В беседе с NEWS.ru Милаева отметила, что добавки стоит принимать после обследования и консультации со специалистом. Источниками необходимых веществ могут стать продукты питания, подобранные с учетом индивидуальных потребностей организма.
Отдельное значение специалист отвела полноценному ночному отдыху. В глубоких фазах сна организм вырабатывает цитокины — белки, участвующие в иммунном ответе на инфекции.
При первых симптомах болезни Милаева рекомендует больше отдыхать, пить теплые напитки и выбирать легкую пищу, если сохраняется аппетит. Высокую температуру не следует снижать без необходимости, однако при ухудшении самочувствия, одышке, сильной боли или длительной лихорадке необходимо обратиться к врачу.
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