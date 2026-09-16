Мужчину задержали за попытку тайно снять школьницу под юбкой на Ставрополье
На Ставрополье задержали мужчину, подозреваемого в попытке снять школьницу под юбкой. Об этом сообщили в Telegram-канале «Полиция Ставрополья».
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Предгорный» узнали об инциденте в ходе мониторинга соцсетей. Предварительно, мужчина совершил противоправные действия в магазине. Он прикидывался, будто поднимает что-то с пола, а сам в это время пытался снять на мобильный телефон то, что находилось у несовершеннолетней под юбкой.
Происходящее попало в объективы камер наблюдения — это позволило полиции быстро установить личность гражданина. Подозреваемого доставили в отдел внутренних дел, им оказался 53-летний житель села Юца. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося. По её итогам будет принято процессуальное решение.
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