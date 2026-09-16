Россияне изменили отношение к одному виду мяса

16 сентября 2026, 08:08

Продажи индейки в России выросли на 17% за полгода

Фото: iStock/cagkansayin

Первый заместитель гендиректора по маркетингу и продажам «Дамате» Дарья Лащенко связала рост спроса на индейку с переходом покупателей из более дорогих мясных категорий. По ее словам, потребители все чаще выбирают птицу вместо говядины из-за разницы в цене.