Россияне изменили отношение к одному виду мяса
Первый заместитель гендиректора по маркетингу и продажам «Дамате» Дарья Лащенко связала рост спроса на индейку с переходом покупателей из более дорогих мясных категорий. По ее словам, потребители все чаще выбирают птицу вместо говядины из-за разницы в цене.
В беседе с «Известиями» аналитики NTech сообщили, что за январь—июнь 2026 года россияне приобрели 42 тысячи тонн индейки. Показатель превысил результат первого полугодия прошлого года на 17%. Выручка от реализации увеличилась на 22% и достигла 27 млрд рублей.
Спрос на куриное филе тоже прибавил: продажи поднялись на 5,2%, до 325,3 тысячи тонн. Покупки говяжьих стейков, напротив, сократились на 7,5% — до 6,7 тысячи тонн. Объем реализации свинины снизился на 24,2%, до 11,2 тысячи тонн.
Средняя цена индейки в первой половине года составила 639 рублей за килограмм. За год она выросла на 4%. Килограмм говядины подорожал заметнее — на 12%, до 983 рублей.
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