Нутрициолог назвала продукты для поддержки иммунитета в осенний сезон
Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова посоветовала осенью добавить в меню киви, тыкву и жирную морскую рыбу. Такой набор помогает восполнить важные нутриенты, сохранить энергию и поддержать защитные функции организма в период короткого светового дня.
Киви считают одним из наиболее богатых источников витамина C. Один плод среднего размера способен обеспечить дневную потребность в этом веществе. Фрукт содержит калий, пищевые волокна и антиоксиданты. Витамин C поддерживает работу иммунной системы, участвует в усвоении железа и укрепляет сосуды.
Тыква дает организму бета-каротин. После поступления в организм он превращается в витамин A, важный для зрения и состояния слизистых. В овоще много клетчатки, магния и калия. Эти вещества помогают пищеварению, водному балансу и работе нервной системы.
Лосось, сельдь, скумбрия и сардины обеспечивают рацион омега-3 жирными кислотами, витамином D и белком. Омега-3 помогают сдерживать воспалительные процессы, витамин D влияет на иммунную защиту и эмоциональное состояние, а белок нужен для обновления клеток.
Яблокова в беседе с NEWS.ru порекомендовала сочетать эти продукты с зеленью, бобовыми, овощами и цельнозерновыми крупами. Разнообразное питание помогает легче переносить сезон простуд и нехватку солнца.
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