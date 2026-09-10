Нутрициолог назвала продукты для поддержки иммунитета в осенний сезон

10 сентября 2026, 08:14

Нутрициолог Яблокова: для иммунитета осенью нужно есть киви, тыкву и жирную рыбу

Фото: iStock/Mizina

Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова посоветовала осенью добавить в меню киви, тыкву и жирную морскую рыбу. Такой набор помогает восполнить важные нутриенты, сохранить энергию и поддержать защитные функции организма в период короткого светового дня.