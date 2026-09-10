Copernicus признал август самым жарким месяцем на планете
Август сравнялся с июлем 2023 года по рекордной средней температуре воздуха на Земле: показатель достиг +16,96 °C. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на расчеты европейской климатической службы Copernicus.
Мировая температура в течение месяца превысила доиндустриальный уровень более чем на 1,5 °C. Этот порог планета в последний раз проходила в ноябре 2025 года.
Специалисты Copernicus ведут регулярные климатические наблюдения и сопоставляют нынешние показатели с температурой до начала масштабного промышленного развития.
Ранее стало известно, что китайские учёные обнаружили новый штамм смертельного вируса. Специалисты Государственной центральной лаборатории изучения патогенов и биобезопасности в Пекине провели метатранскриптомное секвенирование и смогли выделить новый патогенный агент.
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