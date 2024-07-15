Врач Тен раскрыла, кому противопоказан шоколад

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Терапевт Зарема Тен заявила, что шоколад противопоказан людям, больным диабетом, детям до трёх лет, а также кормящим мамам.
В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что продукт может существенно навредить людям с гипертонией и подагрой из-за содержащегося в нём кофеина и сахара. Также, по её словам, осторожным с шоколадом надо быть и аллергикам.
Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила о том, что тёмный шоколад с высоким содержанием какао нормализовывает артериальное давление и повышает продуктивность мозга, а также снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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