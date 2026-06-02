Нутрициолог раскрыла, почему летом вес растет при отсутствии аппетита

02 июня 2026, 19:38

Нутрициолог Слип: летом вес растет из-за злоупотребления сладкой газировкой

В летний период вес может расти даже при снижении аппетита из-за употребления сладких напитков и мороженого. Об этом рассказала психолог и нутрициолог Анна Слип.





По ее словам, в жаркую погоду мозг тормозит чувство голода, однако тяга к холодному часто приводит к злоупотреблению лимонадом, мороженым и пивом. А в этих продуктах содержится большое количество сахара и калорий. Так, летом продажи холодных напитков и мороженого в России растут на 40–50%.





«На вес влияет баланс калорий: если их приходит больше, чем тратится, излишки уходят в жир. Летом этот плюс набегает незаметно: к обычной еде прибавляются сладкие напитки, мороженое, алкоголь, сезонные фрукты. По отдельности мелочь, а вместе — суточный перебор калорий», — пояснила Слип в разговоре с NEWS.ru.