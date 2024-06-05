Нуждающиеся жители Подмосковья получили экстренную соцпомощь на 310 млн рублей

Фото: пресс-служба Минисоцразвития МО
Около 25 тыс. жителей Московской области получили с начала года экстренную социальную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Минисоцразвития региона.
«Столкнуться с трудностями может каждый. Наша задача – поддержать человека и помочь справиться с этим. С начала года почти 25 тыс. жителей региона получили экстренную соцпомощь на общую сумму почти 310 млн рублей», – уточнила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.Как рассказали в министерстве, экстренная социальная помощь – это выплата, которую могут получить жители Московской области в трудной жизненной ситуации. Сюда относятся инвалидность, безработица, малообеспеченность, безнадзорность, неспособность к самообслуживанию из-за преклонного возраста или болезни.
Размер выплаты зависит от ситуации, состава семьи и не превышает 50 тыс. рублей.
Оформить экстренную социальную помощь можно раз в год, подав заявление на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская