Протаранившему ворота посольства России в Ирландии огласили частичное оправдание

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Мужчина, протаранивший российское посольство в Дублине в 2022 году, был частично оправдан за опасное вождение, сообщает RTE.
Вердикт вынесли присяжные Окружного уголовного суда в ирландской столице, а результат по обвинению Десмонда Уизли в нанесении ущерба на сумму 13250 евро будет объявлен позднее. Дело будет повторно рассмотрено 16 мая, до этого времени Уизли будет отпущен под залог.
7 марта 2022 года мужчина протаранил ворота российского посольства в Дублине. Никто не пострадал, водитель был взят под стражу полицией. Сообщалось, что правоохранительные органы проводят собственное расследование.
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Александр Климов