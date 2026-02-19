NYT: аэропорты под Вашингтоном и во Флорид могут переименовать в честь Трампа
Компания семьи президента США Дональда Трампа подала заявку на регистрацию товарного знака для использования его имени в названиях аэропортов. Об этом сообщает The New York Times.
Среди возможных вариантов — President Donald J. Trump International Airport, Donald J. Trump International Airport и аббревиатура DJT в качестве кода аэропорта. По информации издания, одно из таких названий может получить Международный аэропорт имени Даллеса под Вашингтоном или аэропорт в Палм-Бич во Флориде, расположенный рядом с резиденцией Трампа Мар-а-Лаго.
В заявлении Trump Organization говорится, что заявка подана из-за частого неправомерного использования имени Трампа как товарного знака. При этом компания утверждает, что не планирует извлекать прибыль, если аэропорт будет назван в его честь.
Традиционно в США объекты инфраструктуры называют в честь президентов после окончания их срока или посмертно. Имя Трампа уже появилось в названии Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, а также оно присвоено новому типу кораблей ВМС США.
Читайте также: