Полиция задержала экс-принца Британии Эндрю за связи с Эпштейном
Бывшего принца Великобритании Принца Эндрю задержали в его поместье Сандрингем в графстве Норфолк. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, младшего брата короля Карла III арестовали утром 19 февраля — в день его 66-летия. К резиденции прибыли шесть автомобилей без опознавательных знаков. Позднее колонна покинула территорию поместья. Полиция подтвердила задержание мужчины старше 60 лет в Норфолке, однако имя официально не раскрыла, сославшись на соображения национальной безопасности.
Ранее Эндрю на протяжении многих лет фигурировал в скандалах, связанных с обвинениями в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым резонансным стало дело американки Вирджинии Робертс-Джуффре, утверждавшей, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. К тому же имя Эндрю часто упоминается в файлах финансиста Джеффри Эпштейна.
