Трамп может надавить на Зеленского после демарша Украины

18 февраля 2026, 21:37

Демарш Зеленского способен повлиять на ход переговоров по конфликту с Россией

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Марков заявил NEWS.ru, что глава Белого дома Дональд Трамп может оказать давление на Владимира Зеленского после его явного демарша и таким образом повлиять на ход переговоров по мирному урегулированию конфликта.