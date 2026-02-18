Достижения.рф

Трамп может надавить на Зеленского после демарша Украины

Демарш Зеленского способен повлиять на ход переговоров по конфликту с Россией
Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Марков заявил NEWS.ru, что глава Белого дома Дональд Трамп может оказать давление на Владимира Зеленского после его явного демарша и таким образом повлиять на ход переговоров по мирному урегулированию конфликта.



По мнению Маркова, Трамп понимает, что украинская власть сознательно затягивает процесс, однако сам президент США зависит от внутриполитической ситуации в своей стране.

Бывший депутат добавил, что такой демарш уже должен был проявиться, и отметил дедлайн со стороны американской администрации — до 15 мая. При этом, по его мнению, давление может наступить раньше, учитывая раздражительность Владимира Зеленского.

Игорь Марков также подчеркнул, что он лишь имитирует желание завершить конфликт, понимая последствия открытой конфронтации с США, которая может привести к быстрым поражениям украинских войск.

Софья Метелева

