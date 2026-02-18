Трамп может надавить на Зеленского после демарша Украины
Бывший депутат Верховной Рады Игорь Марков заявил NEWS.ru, что глава Белого дома Дональд Трамп может оказать давление на Владимира Зеленского после его явного демарша и таким образом повлиять на ход переговоров по мирному урегулированию конфликта.
По мнению Маркова, Трамп понимает, что украинская власть сознательно затягивает процесс, однако сам президент США зависит от внутриполитической ситуации в своей стране.
Бывший депутат добавил, что такой демарш уже должен был проявиться, и отметил дедлайн со стороны американской администрации — до 15 мая. При этом, по его мнению, давление может наступить раньше, учитывая раздражительность Владимира Зеленского.
Игорь Марков также подчеркнул, что он лишь имитирует желание завершить конфликт, понимая последствия открытой конфронтации с США, которая может привести к быстрым поражениям украинских войск.
Читайте также: