NYT: Глобальное потепление приведёт к массовому обрушению мостов в США

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Соединённым Штатам в недалёком будущем грозит массовое обрушение мостов. Причина этого заключается в значительном потеплении климата.
Об этом пишет газета The New York Times. Авторы публикации указывают, что экстремальная жара и участившиеся наводнения в последние годы, связанные с изменениями климатических условий, способствуют быстрому износу материалов, из которых сделаны мостовые сооружения. Результатом этого стала пока малозаметная, но постоянно растущая угроза безопасному перемещению людей и товаров по стране.
Специалисты указывают, что износ мостов уже сейчас оказывает влияние на стоимость перевозок и логистические цепочки в США. Как рассказал изданию профессор университета Колорадо в Боулдере Пол Чиновски, американские мосты и материалы, из которых они сделаны, не рассчитаны на аномальную жару, с которой приходится сталкиваться в последние годы. Резкие изменения температур заставляют мостовые конструкции постоянно сжиматься и расширяться, приводя к их износу и разрушению.
Эксперты предполагают, что в ближайшие десятилетия закрытия мостов из-за их износа станет массовым явлением по всей стране, заключают авторы материала.
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Специалисты указывают, что износ мостов уже сейчас оказывает влияние на стоимость перевозок и логистические цепочки в США. Как рассказал изданию профессор университета Колорадо в Боулдере Пол Чиновски, американские мосты и материалы, из которых они сделаны, не рассчитаны на аномальную жару, с которой приходится сталкиваться в последние годы. Резкие изменения температур заставляют мостовые конструкции постоянно сжиматься и расширяться, приводя к их износу и разрушению.
Эксперты предполагают, что в ближайшие десятилетия закрытия мостов из-за их износа станет массовым явлением по всей стране, заключают авторы материала.
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Александр Бойцов