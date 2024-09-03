NYT: Глобальное потепление приведёт к массовому обрушению мостов в США

3 сентября православные христиане отмечают День памяти апостола Фаддея, одного из 70 учеников Христа. После воскрешения Иисуса, Фаддей проповедовал в Сирии и Месопотамии. Также святой основал два храма в Эссе и Бейруте. В народе праздник именовали «Фаддеев день».