СК возбудил дела из-за обрушения двух мостов за один день в Приморье

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Следственные органы возбудили два уголовных дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Минтранса Приморья. Это произошло в связи с их бездействием, которое привело к обрушению двух мостов в двух районах края в один день. Об этом информирует региональное СУСК РФ.
Сообщается, что в Приморье 20 августа прошли сильные ливни. Власти сообщили, что частично обрушился автомобильный мост через реку Соколовка, а позже краевые власти проинформировали, что у села Невское провалился мост «под давлением большегруза, вес которого не соответствовал выставленным ограничениям».
Следственные органы возбудили два уголовных дела о превышении должностных полномочий лицами из числа сотрудников министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Отмечается, что в опорах моста через реку у села Невское в Лесозаводском районе разрушился бетон, а на дорожном покрытии возникли трещины и прогибы. В 2013 году после обследования мост был признан аварийным, однако ремонт так и не был выполнен.
Помимо этого, мост через реку Соколовка в Чугуевском районе признан аварийным из-за сквозного разрушения покрытия и искривления профиля проезжей части. В июле 2022 года суд обязал Минтранс Приморья выполнить ремонт этого объекта в течение двух лет.
С мая 2021 года по июль 2024 года полиция и прокуратура уже выявляли непринятие мер по ремонту мостов. Сейчас вся изъятая документация изучается, а свидетели допрашиваются.
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Следственные органы возбудили два уголовных дела о превышении должностных полномочий лицами из числа сотрудников министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Отмечается, что в опорах моста через реку у села Невское в Лесозаводском районе разрушился бетон, а на дорожном покрытии возникли трещины и прогибы. В 2013 году после обследования мост был признан аварийным, однако ремонт так и не был выполнен.
Помимо этого, мост через реку Соколовка в Чугуевском районе признан аварийным из-за сквозного разрушения покрытия и искривления профиля проезжей части. В июле 2022 года суд обязал Минтранс Приморья выполнить ремонт этого объекта в течение двух лет.
С мая 2021 года по июль 2024 года полиция и прокуратура уже выявляли непринятие мер по ремонту мостов. Сейчас вся изъятая документация изучается, а свидетели допрашиваются.
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Дарья Осипова