В российском регионе смыло мост в результате сильных дождей

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В Ольгинском округе Приморского края в результате сильных дождей обрушился мост. Об этом сообщила глава округа Екатерина Ванникова в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в настоящий момент спасатели занимаются организацией лодочной переправы лодок. Как сообзила глава региона округа, мост упал в 15 км от села Михайловка.
Ранее жители Скопинского района Рязанской области демонтировали стальной мост на местном комбикормовом заводе и сдали его в металлолом. Мост весил 60 тонн и использовался жителями как кратчайший путь в соседние населенные пункты.
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«Спасателями будет организована переправа через реку Аввакумовка, и будем переправлять людей до восстановления моста», – отметила уточнила Ванникова.
Ранее жители Скопинского района Рязанской области демонтировали стальной мост на местном комбикормовом заводе и сдали его в металлолом. Мост весил 60 тонн и использовался жителями как кратчайший путь в соседние населенные пункты.
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Александр Климов