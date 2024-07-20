В Китае обрушился автомобильный мост, погибли люди

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В северо-западной части Китая произошло обрушение автомобильного моста. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
В результате происшествия 11 человек погибли, 30 пропали без вести.
Разрушение автодорожной переправы произошло из-за проливных дождей и паводков. Конструкция не выдержала стихии и рухнула в реку в тот момент, когда по ней двигались автомобили. Спасатели продолжают поиски пропавших. В настоящее время уже обнаружены пять автомобилей.
Власти ввели режим экстренного реагирования и бросили все резервы на ликвидацию последствий ЧП.
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Разрушение автодорожной переправы произошло из-за проливных дождей и паводков. Конструкция не выдержала стихии и рухнула в реку в тот момент, когда по ней двигались автомобили. Спасатели продолжают поиски пропавших. В настоящее время уже обнаружены пять автомобилей.
Власти ввели режим экстренного реагирования и бросили все резервы на ликвидацию последствий ЧП.
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Анастасия Хохлова