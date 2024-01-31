NYT раскрыла, почему власти Украины отложили увольнение Залужного

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного была временно отложена властями страны из-за утечки информации о предстоящем решении, сообщает американская газета New York Times, ссылаясь на источники.
Согласно данным издания, правительство президента Владимира Зеленского намеревалось провести увольнение генерала, но после того, как информация о просочилась в СМИ в понедельник вечером, власти временно отказались от этого шага.
Неназванный чиновник указывает, что одной из проблем для властей стало отсутствие готового кандидата на замену Залужному.
Парламентарий Алексей Гончаренко ранее объявил об отставке Залужного, но текст указа пока не появился. Также утверждалось, что ему был предложен пост посла, который он отклонил.
Однако пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг слухи о возможной отставке Залужного, отметив, что подобное решение не принималось на уровне президентской администрации. Сам президент Зеленский в своем обращении к украинцам не упомянул о предполагаемой отставке главнокомандующего.
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Неназванный чиновник указывает, что одной из проблем для властей стало отсутствие готового кандидата на замену Залужному.
Однако пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг слухи о возможной отставке Залужного, отметив, что подобное решение не принималось на уровне президентской администрации. Сам президент Зеленский в своем обращении к украинцам не упомянул о предполагаемой отставке главнокомандующего.
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Артем Кузьмин