Нюша, Мари Краймбрери и Ёлка: в саду «Эрмитаж» пройдет самое музыкальное событие лета Вельвет Фест

Фото: Вельвет Фест
Масштабный праздник музыки и фестиваль для всей семьи Вельвет Фест пройдет 18 августа в 14:00 в саду «Эрмитаж».
Событие посвящено 20-летия лейбла Velvet Music.
Для гостей выступят кумиры взрослых и любимые артисты молодого поколения.
Провожать лето «на большом воздушном шаре» и «танцевать, как будто рядом океан», помимо Ёлки и Мари Краймбрери, вместе со всей семьей будут Владимир Пресняков, Uma2rmaN, Нюша, Ева Польна, Наталья Подольская, группы «Винтаж» и «Чи-Ли», Звонкий и другие.
Среди приглашенных звезд – популярные блогеры.
Подробности о стоимости билетов на сайте. Не упустите возможность посетить самый летний праздник для всей семьи.
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Для гостей выступят кумиры взрослых и любимые артисты молодого поколения.
Провожать лето «на большом воздушном шаре» и «танцевать, как будто рядом океан», помимо Ёлки и Мари Краймбрери, вместе со всей семьей будут Владимир Пресняков, Uma2rmaN, Нюша, Ева Польна, Наталья Подольская, группы «Винтаж» и «Чи-Ли», Звонкий и другие.
Фото: Вельвет Фест
Среди приглашенных звезд – популярные блогеры.
Подробности о стоимости билетов на сайте. Не упустите возможность посетить самый летний праздник для всей семьи.
Читайте также:
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Анастасия Хохлова