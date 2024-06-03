О ежегодной выплаты для школьников можно узнать через Госуслуги

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Онлайн-сервис на портале госуслуг Подмосковья поможет узнать о назначении ежегодной выплаты для школьников. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Новый сервис предпроверки информации о ранее назначенной мере социальной поддержки подключен к четырем услугам о выплатах школьникам.
Для того чтобы воспользоваться новыми функциями нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, перейти на страницу нужной услуги и заполнить электронную форму заявления.
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«Сервис рабоатет автоматичеки, проверяя назначение выплат для обучающихся в календарном году, после чего у пользователя выводится на экран информационное сообщение с данными. Нововведение поможет намного сократить количество отказов в предоставлении услуги, так как оно автоматически исключает вероятность подачи дублирующих заявок», — поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Для того чтобы воспользоваться новыми функциями нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, перейти на страницу нужной услуги и заполнить электронную форму заявления.
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Мира Полтева