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В России предложили сократить рабочую неделю для одной категории граждан

ТАСС: В России хотят сократить рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми
03 июня 2024, 05:38
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

В Госдуму планируют внести законопроект о сокращении рабочей недели до 39 часов для женщин с ц и более детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила законопроект, предусматривающий сокращение рабочей недели дляодной1 категории граждан России.

«Предусматривается установление сокращенной продолжительности рабочего времени для женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет, на один час в неделю. То есть время их работы составит 39 часов в неделю», – говорится в документе.



В то же время сокращенная рабочая неделя может быть установлена, если меньшая продолжительность рабочей недели работника не предусмотрена другими законами. В Трудовой кодекс РФ могут быть внесены изменения.

Авторы инициативы призвали к созданию возможности заботиться о детях, поскольку российские женщины испытывают сильное эмоциональное и физическое напряжение.

Ранее парламентарии подготовили законопроект, согласно которому будут введены штрафы за нарушение прав кормящих матерей в общественных местах.

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