Подмосковные активисты приняли участие в Фестивале «Движения Первых»

Фото: Сергей Хакимов
1 июня в День защиты детей «Движение Первых» дало старт Фестивалю детства и юности. Церемония открытия состоялась на главной сцене выставки-форум «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе Движения Первых Подмосковья.
Более 300 активистов из Московской области приняли участие в Фестивале Движения Первых на ВДНХ. Для них были организованы выставочные зоны, прикладные мастер-классы, уличные интерактивные программы.
Мероприятие проходило в течение двух дней. На фестиваль съехались активисты со всей страны. Приняли участие в нем лидеры Движения – члены Совета Первых Подмосковья, победители региональных конкурсов и ребята, имеющие отличные достижения в проектах Первых.
На торжественном открытии все станцевали флешмоб в честь Дня защиты детей. Кроме того, в финале первого дня все гости прошли Шествие мечтателей.
Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил всех юных граждан России, их родителей, бабушек, дедушек, педагогов, наставников с международным Днём защиты детей. Владимир Путин указал на то, что для каждого ребенка важна крепкая и дружная семья, а также родители и педагоги, которые готовы прийти на помощь, поддержать и дать совет в любой ситуации.
Он также пожелал всем ребятам счастья, радости, верных, надежных друзей.
Фото: Сергей Хакимов
Впечатлениями от мероприятия также поделились активисты движения.
Прежде сообщалось, что в подмосковном Домодедово прошел первый футбольный фестиваль «ЦСКА – все сюда!». В отборе в Домодедово приняли участие более 100 ребят. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Мероприятие проходило в течение двух дней. На фестиваль съехались активисты со всей страны. Приняли участие в нем лидеры Движения – члены Совета Первых Подмосковья, победители региональных конкурсов и ребята, имеющие отличные достижения в проектах Первых.
На торжественном открытии все станцевали флешмоб в честь Дня защиты детей. Кроме того, в финале первого дня все гости прошли Шествие мечтателей.
Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил всех юных граждан России, их родителей, бабушек, дедушек, педагогов, наставников с международным Днём защиты детей. Владимир Путин указал на то, что для каждого ребенка важна крепкая и дружная семья, а также родители и педагоги, которые готовы прийти на помощь, поддержать и дать совет в любой ситуации.
«Этот праздник наполнен теплотой, радостью, истинными эмоциями и широко отмечается в нашей стране, где чтут и берегут добрые, хорошие традиции преемственности поколений, подлинные семейные ценности», – сообщил президент.
Он также пожелал всем ребятам счастья, радости, верных, надежных друзей.
«Дорогие друзья, дерзайте, мечтайте, покоряйте самые высокие вершины на дороге знаний, и у вас обязательно все получится», – пожелал глава государства.
Фото: Сергей Хакимов
Впечатлениями от мероприятия также поделились активисты движения.
«Фестиваль Движения Первых – невероятная возможность познакомиться с ребятами из разных стран, Первыми из разных регионов. Тут очень весело, нет ни одной свободной минутки: много активностей, лекций и мероприятий», – поделилась Марина Жукова, активистка из г.о. Долгопрудный.Активистка Движения Первых Московской области Алина Миролюбова назвала фестиваль грандиозным событием. Особенно она отметила павильон «Атом» от «Росатома».
«Круто, что на мероприятии объединены интересы разных поколений: здесь интересно как маленьким детишкам, так и взрослым», – рассказала Миролюбова.
Прежде сообщалось, что в подмосковном Домодедово прошел первый футбольный фестиваль «ЦСКА – все сюда!». В отборе в Домодедово приняли участие более 100 ребят. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова