В Госдуме пообещали добраться до тарологов, нумерологов и экстрасенсов

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Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов пообещал добраться до тарологов, нумерологов, экстрасенсов и гадалок, а также заявил, что внес законопроект о запрете рекламы их услуг. По его мнению, россияне относят «огромные» суммы денег различным мошенникам.
«Причем огромные суммы. И люди абсолютно не отдают себе отчет, зачем они это делают. Сейчас нервное время во всех смыслах этого слова, и людям нужна какая-то помощь, какая-то опора. И вместо того, чтобы опираться на свои семьи, на детей или родителей, наши граждане решили, что самый простой способ — пойти, чтобы тебе погадали», — пояснил он в беседе с RT.Помимо этого, стало известно, что каждый шестой россиянин когда-либо становился жертвой мошенников и лишался денег либо имущества. К соответствующим выводам пришел опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». При этом 15% опрошенных заявили, что аферисты звонят им каждый день, четверти звонят несколько раз в неделю, еще четверти — несколько раз в месяц.
«Одному из шести россиян приходилось попадаться на уловки мошенников и терять деньги или имущество: 12% — однократно, 5% — несколько раз. Больше жертв мошеннических схем — среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей в месяц (19%)», — отмечает издание.Читайте также:
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