Объем трафика YouTube в РФ упал до критических 20%

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Объем трафика американского видеохостинга YouTube в Российской Федерации упал до рекордно низких 20%, сообщил портал Digital Report.
Авторы статьи подчеркнули, что видеохостинг теряет российскую аудиторию из-за технических ограничений.
Ранее YouTube был одной из самых популярных платформ в Российской Федерации. Его ежедневная аудитория насчитывала больше 90 миллионов пользователей. На данный момент посещаемость YouTube сократилась до критического минимума. Из-за проблем с доступом к видеохостингу начали развиваться отечественные платформы.
По информации независимых аналитиков, ежедневная аудитория RuTube в настоящий момент не превышает 3—4 миллиона пользователей.
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Ранее YouTube был одной из самых популярных платформ в Российской Федерации. Его ежедневная аудитория насчитывала больше 90 миллионов пользователей. На данный момент посещаемость YouTube сократилась до критического минимума. Из-за проблем с доступом к видеохостингу начали развиваться отечественные платформы.
«RuTube, позиционируемый как главная альтернатива YouTube, несмотря на государственную поддержку и значительные инвестиции, пока не смог привлечь сопоставимую аудиторию», — обратили внимание авторы материла.
По информации независимых аналитиков, ежедневная аудитория RuTube в настоящий момент не превышает 3—4 миллиона пользователей.
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Ольга Енгалычева