РКН добавил WhatsApp и Skype в реестр ОРИ ​и обязал открывать переписки чатов ФСБ

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Роскомнадзор включил мессенджеры WhatsApp и Skype в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете. Как сообщили на сайте ведомства, решение было принято 19 декабря 2024 года.
Эти сервисы обязаны хранить на территории России данные о передаче, приёме и обработке сообщений, включая голосовую информацию, изображения и другие файлы. Кроме того, платформы должны предоставлять эти данные по запросу российских спецслужб. Согласно закону, информация о пользователях и их действиях должна храниться в течение года, а сами сообщения — до шести месяцев.
Ранее, 13 декабря, в России был заблокирован мессенджер Viber. Генпрокуратура выявила факты использования платформы для распространения информации, которая, по их мнению, дестабилизировала общественно-политическую ситуацию в стране.
19 декабря во время прямой линии президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию о «торможении» YouTube. Популярный российский детский блогер Влад Бумага, более известный как Влад А4, спросил президента, зачем блокировать YouTube, если российские видеоплатформы развиваются, эффективно работают и могут составить конкуренцию иностранным.
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«WhatsApp принудительно внесли в реестр ОРИ», — уточнили ТАСС в ведомстве.
Ранее, 13 декабря, в России был заблокирован мессенджер Viber. Генпрокуратура выявила факты использования платформы для распространения информации, которая, по их мнению, дестабилизировала общественно-политическую ситуацию в стране.
19 декабря во время прямой линии президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию о «торможении» YouTube. Популярный российский детский блогер Влад Бумага, более известный как Влад А4, спросил президента, зачем блокировать YouTube, если российские видеоплатформы развиваются, эффективно работают и могут составить конкуренцию иностранным.
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Мария Моисеева